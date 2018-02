Janet Jackson quer ouvir sons do Brasil

Um grande amor. Assim Janet Jackson, de 44 anos, define sua paixão pela música brasileira. Um gênero que, com o jazz, fez parte de sua formação e pelo qual pretende enveredar em futuros projetos. Apesar de já ter carreira artística consolidada, a norte-americana continua experimentando: a declaração foi dada durante a estreia do filme For Colored Girls, de Tyler Perry, em que interpreta uma empresária. Ela também disse que quer estrelar filmes de ação e ficção científica.