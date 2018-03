Janet Jackson escreve livro sobre como perdeu peso NOVA YORK (Billboard) - A cantora de música pop Janet Jackson, cujo peso oscilante fascina os tablóides há anos, está co-escrevendo um livro sobre sua jornada de "comilona emocional". Espera-se que o título e os detalhes da obra sejam divulgados logo, mas Janet torce para que o livro saia no fim do ano. Ela divide o projeto com seu nutricionista, David Allen, segundo contou ao site Billborad.com "Não é apenas um livro fútil sobre como perder peso. É sobre a minha trajetória desde quando era criança... sendo uma comilona emocional" disse Janet, que tem 41 anos. "O livro guia você por vários momentos da minha vida até agora e conta o que funcionou pra mim. E se não der certo para as pessoas, talvez elas encontrem algo que funcione para elas, algo que as deixe contentes como são." Janet disse no mês passado no programa "Larry King Live", da TV CNN, que gostava de batatas fritas, caramelo e maçãs do amor. Ela ganhou 27,3kg em 2006. Seu último disco, "Discipline", atualmente ocupa o primeiro lugar na parada pop americana.