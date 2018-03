Jane Monheit se apresenta hoje e amanhã em São Paulo Jane Monheit é uma daquelas figuras do mundo do jazz, como Diana Krall e John Pizzarelli, envolvidas com música brasileira, que já têm cadeira cativa na cena paulistana. Hoje e amanhã ela volta mais uma vez a se apresentar no Bourbon Street Music Club, em São Paulo, interpretando as canções de seu álbum ''The Lovers, The Dreamers and Me'' (Universal), produzido por Matt Pierson e recém-lançado por aqui. "Cada volta ao Brasil é espantosa, é sempre uma experiência nova, estimulante", disse a cantora por telefone de Nova York. No disco, Jane, que já gravou Ivan Lins outras vezes, incluiu outra canção do compositor, No Tomorrow (versão das mais bonitas para Acaso) e até arriscou um português em A Primeira Vez (Bide/Marçal).