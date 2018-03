Jane Fonda reestreia na Broadway após 46 anos A atriz premiada com o Oscar Jane Fonda estreou na Broadway pela primeira vez em 46 anos, na segunda-feira, representando uma acadêmica, doente terminal, que pesquisa os últimos trabalhos de Beethoven, na peça "33 Variations". Aos 71 anos, Jane Fonda estreia na Broadway após 46 anos. Foto: Peter Kramer/AP A noite de estreia da peça no teatro Eugene O'Neill teve na platéia Renee Zellweger, Dolly Parton, Geoffrey Rush e Rosie O'Donnell. A peça foi escrita e dirigida por Moises Kaufman. Co-estrelado por Samantha Mathis e Colin Hanks, "33 Variations" conta a história do fascínio de Beethoven com uma valsa trivial e a determinação da musicóloga contemporânea representada por Jane Fonda de encontrar a origem dessa obsessão. O relacionamento problemático de Fonda com sua filha (Mathis) completa a trama, enquanto as duas enfrentam a batalha de Fonda contra o ALS, ou doença de Lou Gehrig. A atriz de 71 anos, também conhecida por seu ativismo político, fez sua estréia na Broadway em 1960 na peça "There Was a Little Girl", pela qual foi indicada a um prêmio Tony. Sua última aparição na Broadway foi em 1963, no drama "Strange Interlude". Fonda, premiada com o Oscar por suas atuações em "Klute - O Passado Condena" e "Amargo Regresso", foi ovacionada em pé na segunda-feira pelo público entusiasmado. Muitas das pessoas que assistiram ao espetáculo comentaram que a atriz teve uma atuação sólida e naturalista, se bem que lhe faltasse um pouco de projeção em alguns momentos, especialmente quando comparada a atrizes teatrais mais experientes. O New York Times elogiou a atuação "corretamente contida" de Fonda, que considerou mais digna de aplausos do que a própria peça.