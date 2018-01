Jane Fonda e Salma Hayek atuam em Monólogos da Vagina As atrizes Salma Hayek (mexicana) e Jane Fonda (norte-americana) dividirão o palco no México para representar a obra Os Monólogos da Vagina, segundo anunciaram hoje os porta-vozes da empresa teatral responsável pela peça. Aqui em São Paulo, a peça, com texto de Miguel Falabella, chegou a completar 100 apresentações, com Tânia Alves, Fafy Siqueira e Vera Setta, no palco do Tom Brasil - Nações Unidas. Agora, a peça Os Monólogos da Vagina está em cartaz no Teatro Gazeta. A apresentação de Salma Hayek e Jane Fonda será feita no dia 9 de maio, por ocasião do Día V (Dia do Fim da Violência contra a Mulher) e será revertida em benefício da Casa Amiga Centro de Crise, para apoiar as famílias de centenas de mulheres que foram assassinadas nos últimos doze anos na cidade Juárez, que faz fronteira com os Estados Unidos. As atrizes foram convidadas pela escritora norte-americana Eve Ensler, autora da obra. As artistas norte-americanas Jane Fonda, Sally Field e Christine Lahti já haviam se apresentado na cidade Juárez em 14 de fevereiro de 2004, também para interpretar Os Monólogos da Vagina. A peça é voltada para o universo feminino e aborda a vida sexual de mulheres de diferentes idades e nacionalidades, além de mostrar de que maneira suas protagonistas vivem, que abusos sofrem e o que sentem ao se relacionar com o sexo oposto.