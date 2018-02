Janaina nos devolve com afeto dias felizes

Dona Onça está no Copan, mítico edifício desenhado por Niemeyer. Deviam tombar o Copan. Pela arquitetura e pelos que ali moram ou moraram. Um é o Pedro Herz, da Livraria Cultura, o homem que desmente uma "verdade" dita e repetida: livro não dá. No Copan morou Madalena Schwartz, lenda entre os fotógrafos paulistanos e brasileiros. Mulher afetuosa, por quem todos queriam ser retratados. Veja seu livro Crisálidas, recém-editado pelo Instituto Moreira Salles, obra-prima que retrata como ninguém o que foram os anos 70. Ali moraram também Ítala Nandi, na fase áurea do Teatro Oficina, e Sérgio Viotti. Poucos imaginam o que seja a visão panorâmica do terraço do Copan. São Paulo se oferece inteira.

Num domingo de muito sol, desci ao centro. Estava só. Entrei no Dona Onça, pedi um Mojito, enquanto decidia a comida e relembrei Havana, no ano de 1978, quando lá estive e a revolução era algo a se ver, viver, sentir. Aquela foi uma tarde de memórias afetivas. Já havia passado pela Praça Roosevelt, onde morei por dez anos, e senti a diferença. O sombrio e o lumpem se dissolveram.

Percorri o cardápio e escolhi um prato simples: arroz, feijão, couve, ovo frito e linguiça de porco caseira. Nada mais complexo do que um prato simples. A textura, o sabor, o tempero, tudo tem de ser equilibrado. Assim que o meu chegou, e provei um pedaço da linguiça, vi sentarem-se à minha frente minha avó Branca, mãe de meu pai, e a tia Mariquinha, mulher de meu tio-avô, Juca Maria, lá de Vera Cruz. Elas se foram há dezenas de anos, mas zelam por mim.

As duas contemplaram o prato, olharam uma para a outra e sorriram. Como se dissessem: "Este mocinho moderno pensa que vai comer o que já comeu, quando éramos nós que fazíamos". O mocinho moderno sou eu, nesta venturosa idade de 76 anos. A primeira garfada da linguiça, misturada à couve e ao arroz, e com um toque de pimenta Comari, me fez levitar. Senti a felicidade pairando. Vovó e tia Mariquinha olhavam: "Não pode ser igual ao nosso!" Disse que sim, era o mesmo sabor, o tempero, e a memória afetiva me levou àquelas mesas de infância e juventude, quando tudo era feito no fogão a lenha. Elas exultaram: "O mundo não está perdido!" Garfada por garfada, mergulhei em tempos que se foram e compreendi o que Janaina faz. Recupera uma cozinha, uma culinária que parecia perdida. Arqueologia e atualidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resgata com sofisticação, de maneira que me delicio ao encontrar/reencontrar meus pratos. Ali, minha mulher - outra geração - lambe os beiços. Minha filha, muito mais nova, se regala. Janaina refaz tudo, mantendo gosto, sabores e cheiros. Antigo e atual. Antigo e futuro. O passado permeia, mas é puro presente.

Houve época em que havia poucos chefs com um picadinho tão perfeito quanto o do Clubinho dos Artistas, junto do Instituto dos Arquitetos, e o do Baiuca, na Praça Roosevelt. Imbatíveis. Os dois fecharam, mas redescobri o mesmo picadinho no Dona Onça e ali me refaço e permaneço. Não sinto falta de nada do passado, em questão de sabores. Eles me acompanham, me procuram.

Acho que há pessoas felizes. Janaina Rueda é uma delas. Tenho certeza de que ela se ilumina ao nos contemplar diante de sua comida. Feliz é quem faz os outros felizes. Quem cuida da alegria e bem-estar dos outros. Como tenho um primo-irmão gourmet, grande cozinheiro, o Zezé Brandão, comentei com ele sobre aquele momento feliz. Ele me respondeu: "Tenho pelo Dona Onça e, portanto, pela Janaina, o mesmo afeto. Ela refaz, na cozinha, o tempo que passou. E nada é mais terno, mais generoso, mais delicado do que devolver ao outro a memória de dias felizes, ainda que supostamente felizes - a lembrança diz o que fomos e revivê-la diz o que somos (afinal, se lembramos é porque nossa humanidade está preservada - as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão)".