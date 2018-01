Jan Hooks, atriz de 'Saturday Night Live', morre aos 57 anos

Hooks trabalhou ao lado de comediantes como Dana Carvey e o falecido Phil Hartman em "Saturday Night Live", da rede NBC, de 1986 a 1991, antes de se juntar ao elenco de "Designing Women", da CBS.

Seus representantes não revelaram a causa da morte.

Hooks teve uma participação especial em "Batman: O Retorno", de 1992, um papel recorrente como Vicki Dubcek em "3rd Rock from the Sun", da NBC, e emprestou sua voz para a mulher do personagem Apu, Manjula, em "Os Simpsons", da Fox. Mais recentemente, ela interpretou Vera Maroney em "30 Rock", da NBC.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)