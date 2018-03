Jamie Lynn Spears exibe sua filha pela 1.ª vez em revista

Semanas depois de dar à luz Maddie Briann, Jamie Lynn Spears exibe sua filha recém-nascida na capa e no recheio da revista norte-americana OK!. Em entrevista, a irmã mais nova da cantora Britney Spears relata detalhes de seu parto "perfeito" e seus desejos de ser uma dona de casa. Jamie Lynn e seu noivo Casey Aldridge tiveram Maddie em um hospital de McComb, Mississippi, em 19 de junho. A jovem de 17 anos disse ter ficado muito nervosa na hora do parto, mas que "tudo encaixou. Estava chegando a hora prevista. Tive uma gravidez perfeita e um parto perfeito. Foi uma bênção". A jovem atriz declarou que quando viu Aldridge carregando Maddie pela primeira vez "foi inacreditável. Estava tão feliz, e isso me fez a pessoa mais feliz do mundo". A família de Jamie Lynn, incluindo Britney, esteve na hora do nascimento, mas Aldridge foi o único que pode entrar na sala de parto. "Foi um dia tão grande", relatou. "E poder ter minha irmã e toda minha família ali significou muito para mim. Todos viajaram para celebrar". Jamie Lynn, que recentemente protagonizou a série do canal infantil Nickelodeon Zoey 101, disse que planeja criar Maddie no sul do país, onde "mora a maioria da família". "Gostaria de ser uma mãe que leva seus filhos para jogar futebol", declarou. "Aqui não tem futebol, mas posso levá-los para jogar softball".