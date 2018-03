Jamie Lee Curtis é contratada para nova comédia da Disney

A atriz Jamie Lee Curtis se juntou a nova comédia da Disney sobre cachorros perdidos South of the Border (Ao Sul da Fronteira, em tradução livre), de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Jamie Lee juntamente com Piper Perabo serão os únicos atores que aparecerão fisicamente no longa-metragem. Os demais integrantes do elenco, que inclui Drew Barrymore, George Lopez, Andy Garcia, Salma Hayek, Cheech Marin, Paul Rodriguez, Placido Domingo, Edward James Olmos e Eddie "Piolin" Sotelo vão emprestar suas vozes para o projeto. A história é centrada na mimada Chihuahua de Beverly Hills (Drew) que se perde no México e precisa confiar em seus novos amigos para ajudá-la a voltar para casa. Curtis viverá a tia Viv, dona da cadela. Raja Gosnell (Scooby Doo) será o diretor. Os últimos filmes de Curtis incluem O Garoto & Eu e Um Natal Muito, Muito Louco.