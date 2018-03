James Dean inspira estilista na semana de moda da Índia Um estilista indiano se inspirou na vida e morte do ator James Jean para apresentar sua nova coleção na semana de moda de Nova Délhi, em tributo ao astro de Hollywood dos anos 1950, que morreu aos 24 anos em um acidente de carro. O desfile da coleção de Prashant Verma deu início com um jeans e uma jaqueta vermelha parecidos com o que Dean usou em "Juventude Transviada", seu filme mais conhecido. O estilista também exibiu vestidos de tafetá com estampas caleidoscópicas, jaquetas de motoqueiro e ilustrações pintadas à mão. Algumas de suas criações representavam as atrizes Elizabeth Taylor, Julie Harris e Natalie Wood, que trabalharam com Dean, enquanto as modelos desfilavam com bolsas confeccionadas com lanternas de carro quebradas e vestidos feitos de bandagens. "Nós cobrimos (as modelos) de bandagens e bordamos cristais Svarovski que pareciam feridas cintilantes no meio das bandagens", disse Verma à Reuters no primeiro evento de moda da Índia. "Não há nada de mórbido nisso, ao contrário: era romântico", disse ele. Dean morreu no dia 30 de setembro de 1955, depois que seu Porsche 550 Spyder bateu de frente com outro carro. Verma deu a sua coleção o título de "Giant" (gigante, em inglês), mesmo nome do último filme de James Dean, lançado postumamente. Ele está entre os 80 estilistas que irão mostrar suas coleções de outono/inverno nas passarelas e tendas da Wills Lifestyle Fashion Week, que começou nesta semana e dura cinco dias. Na apresentação do estilista Tarum Tahiliani, que aconteceu na noite de quinta-feia, um dançarino clássico indiano chamava mais atenção que esculturas douradas de touros e flores, ao rodopiar pela passarela ao som de antigos hits de Bollywood. Tahiliani vestiu as modelos com saris (vestimenta hindu) de seda e vestidos de gala em tons de vermelho, preto e dourado -- alguns decorados com cintos feitos de pequenas telas de LED. (Reportagem de Tony Thakaran)