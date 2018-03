JAMES CAMERON É ACUSADO DE PLÁGIO James Cameron, diretor de Avatar (2009), está sendo acusado de ter copiado o roteiro do longa. O autor da ação, Eric Ryder, interpelou judicialmente a produtora Lightstorm Entertainment, alegando que, entre 1996 e 1998, escreveu o filme KRZ 2068, com muitas semelhanças com Avatar, segundo ele. Na quarta-feira, o juiz Alan Rosenfield, do Tribunal Superior de Los Angeles, nos EUA, permitiu que os advogados de Ryder tivessem acesso ao roteiro final, mas negou que pudessem ver rascunhos e outros registros. Vencedor de três Oscar, em 2010, Avatar é um dos filmes mais rentáveis da história e arrecadou mais de US$ 2 bi. / AFP