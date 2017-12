James, Britten e uma casa envolta em mistério

A montagem que estreia hoje no Teatro São Pedro tem direção musical de Steven Mercurio e, no elenco, a soprano Luísa Kurtz (The Governess), as meio-sopranos Céline Imbert (Mrs. Grose) e Luciana Bueno (Miss Jessel) e o tenor Juremir Vieira, tenor (The Prologue / Peter Quint). Ivan Marinho, Gabriel Lima, Mariana Silveira e Valentina Safatle se dividem nos papéis de Miles e Flora.

Para montar o espetáculo, a diretora Lívia Sabag conta que precisou lidar com duas questões. "A primeira delas tem a ver com a própria estrutura do cenário. Cada cena da ópera é ambientada em um local diferente, seguindo uma estrutura de tema e variações. Muda o espaço, muda também o clima da ação e, nesse sentido, foi preciso estar muito atenta à música e ao texto para, com a cena, ressaltar essas mudanças", explica. Em tempo: os cenários da produção são assinados por Nicolás Boni; os figurinos, por Veridiana Piovezan; e a iluminação, por Wagner Pinto.

"A segunda questão que me coloquei foi a busca por um tom exato na condução da cena. A obra tem uma construção muito rica, tudo é sugerido, nada é afirmado por Henry James no livro, e na adaptação isso se mantém. E é a música do Britten que vai criando relações, propondo leituras. E me dei conta de que, se você passa um pouco do ponto, pode acabar afirmando alguma coisa, quer dizer, tirando o poder de sugestão da obra e isso é reduzir a sua grandeza", completa a diretora. / J.L.S.