James Bond vira tema de curso universitário no Reino Unido

Um ícone do Reino Unido, o agente secreto James Bond, também conhecido como 007, acaba de virar tema de um curso da Universidade de Cardiff (País de Gales). Quinze serão os estudantes que, a partir de janeiro de 2008, optarão por se tornarem experts no personagem, criado em 1953 pelo escritor inglês Ian Fleming e protagonista de umas das sagas cinematográficas mais longas da história. Para ensinar tudo sobre o agente secreto aos universitários, o professor Hywel Dix, especialista em cultura popular britânica, tem preparadas anotações sobre os livros e filmes de Bond. O extenso material faz parte do curso intitulado "James Bond em seu contexto". Durante dez semanas, os universitários estudarão os romances e produções cinematográficas do agente secreto em ordem cronológica, começando por Cassino Royale (1953), o romance que inspirou a mais recente produção sobre James Bond: 007 - Cassino Royale, protagonizada pelo britânico Daniel Craig. "Imagino que o curso será atraente para pessoas de diversas naturezas, de literatos sérios aos interessados no cinema, passando pelos fãs de Bond", afirmou Dix em declarações reproduzidas neste sábado pela agência de notícias Associated Press. Durante o curso, as produções culturais sobre James Bond serão postas em contexto com a época em que foram lançadas.