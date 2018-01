James Bond vira selos na Grã-Bretanha

Os correios britânicos começaram a vender, nesta semana, selos em homenagem a James Bond, o espião mais famoso do mundo. O lançamento marca o centenário de nascimento do escritor Ian Fleming, o criador de James Bond. Cada um dos selos reproduz uma série de capas feitas para seis dos livros escritos por Fleming. Entre as obras estão Da Rússia com Amor, Cassino Royale e Dr. No. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira às margens do rio Tâmisa no lado oposto à sede do MI6, o serviço secreto britânico. O evento teve a participação da atriz Samatha Bond, que interpretou Miss Moneypenny ao lado de Pierce Brosnan. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.