James Bond protagoniza livro no centenário de Ian Fleming A empresa que administra a obra literária do escritor Ian Fleming pediu a um autor "muito conhecido e respeitado" que escreva um novo livro protagonizado por James Bond, que será lançado em 2008 em função das comemorações do centenário de nascimento do romancista britânico. A identidade do escritor será mantida em segredo até a publicação do romance, que será o 15.º sobre o famoso agente 007, informou a companhia Ian Fleming Publications. "Estamos encantados por ter conseguido este autor, que tínhamos em mente há muito tempo. É o escritor perfeito para este projeto e temos certeza que ele escreverá um livro sensacional", afirmou uma porta-voz da empresa. Ian Fleming, que nasceu em 28 de maio de 1908, alcançou fama mundial com as histórias do destemido espião com "licença para matar", que trabalhava para o Governo do Reino Unido. Além do novo romance, o centenário do nascimento do escritor britânico, que também foi jornalista, desportista, comandante da Marinha e agente dos serviços de inteligência, será lembrado com diversas homenagens e publicações.