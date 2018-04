Jamelão se acidenta em casa e terá de ser operado

O sambista José Bispo, o Jamelão, de 94 anos, deve enfrentar na quinta-feira, 30, uma cirurgia no quadril. Ele está internado desde terça-feira no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia (Into), no centro do Rio, para onde foi levado depois de levar um tombo em casa. Ele estava em casa com a mulher, e quando foi levantar da cama, caiu e fraturou o fêmur direito. De acordo com a assessoria do hospital, Jamelão passa por "ajustes clínicos" para que possa ser operado, devido à idade avançada. A indicação médica, nesses casos, é para que a cirurgia seja feita nas primeiras 72 horas, para evitar complicações. O presidente da Mangueira, Percival Pires, disse que tem acompanhado seu tratamento e que o sambista está lúcido, mas que seu estado inspira cuidados. Ele vinha se recuperando de duas isquemias sofridas num intervalo de dois meses, no final do ano passado. A primeira ocorreu em novembro, em São Paulo. Em janeiro, no Rio, ficou hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo a assessoria da Mangueira, a área cognitiva ficou afetada e ele vinha obtendo pequenos progressos com o tratamento em casa. Todas as despesas médicas estão sendo pagas pela escola de samba. Há 57 anos, Jamelão é o intérprete da Mangueira. Sua voz grossa fez com que, na juventude, fosse apelidado de "Gogó de Ouro". No ano passado, foi a primeira vez que ficou de fora do desfile, por causa do seu estado de saúde. Além de baluarte, ele é o presidente de honra da escola desde 2001. No carnaval de 1990, chegou a anunciar o fim da sua carreira de intérprete de escola de samba; mas no ano seguinte, ele voltou a ativa. De personalidade forte, Jamelão é conhecido pelo mau humor crônico que resulta em frases jocosas. Numa delas, resumiu como o ex-presidente americano Bill Clinton teria se sentido numa visita à Mangueira, em 1997: "Ele ficou mais feliz do que pinto no lixo". "Quem fala é o presidente. Eu vim pra cantar", costuma responder aos repórteres que cobrem o desfile de Carnaval na Marquês de Sapucaí. Quando está próximo da data do seu aniversário e começa-se a falara em comemorações, ele avisa logo: 'Se tiver festa, vou ficar muito aborrecido'. Jamelão também tem muitas manias, entre elas o costume de andar com uma caixa cheia de elásticos no bolso e alguns deles nas mãos. Dizia que iria utilizá-los no dia em que ganhasse bastante dinheiro. Porém, sabe-se que ele adquiriu essa mania depois de trabalhar muitos anos na polícia do Rio. Matéria ampliada às 19h06