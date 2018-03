'Jamais imaginei que beijaria Jude Law', diz Alice Braga

A atriz Alice Braga, sobrinha de Sônia Braga e uma das protagonistas do filme de ficção científica "Repo Men", disse que nunca imaginou que faria uma cena de beijo com o ator Jude Law, que também está no longa-metragem.

"Jamais imaginei que beijaria Jude Law, nem em meus melhores sonhos", afirmou a atriz. No thriller, ela interpreta a personagem Beth, uma cantora de um clube noturno que tenta fugir de um destino macabro em companhia de Remy, um personagem obscuro e sedutor interpretado pelo ator britânico.

Alice, que assistiu à apresentação de "Repo Men" nesta semana em Nova York, classifica sua experiência no filme como "incrível". A película é dirigida pelo britânico Miguel Sapochnik e também conta com Forrest Whitaker no elenco.

A atriz destacou o profissionalismo do protagonista de "O Talentoso Ripley" (1999) e "Closer - Perto Demais" (2004). Law "é uma pessoa muito focada no que faz, apaixonada por sua profissão e seus filmes", lembrou Braga.

Ela disse que ficou muito à vontade trabalhando com seu colega de cena. "Adorei trocar idéias, trabalhar com ele", ressaltou.

A atriz de 26 anos, nascida em São Paulo, ficou conhecida no cinema brasileiro no papel de Angélica em "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles. Para ela, a tia Sonia Braga, "uma mulher muito forte e uma grande atriz", é uma grande inspiração em sua carreira e desempenhou um papel importante em seu amor pela interpretação e em sua tentativa de conquistar Hollywood.

"A porta se abriu nos Estados Unidos e fiquei com muita vontade de entrar, porque era uma possibilidade de seguir trabalhando, de fazer mais filmes", explicou a atriz que, além do português, também domina os idiomas inglês e espanhol.

Alice Braga participou de filmes como "Eu sou a Lenda" (2007), junto com Will Smith, "Território Restrito" (2009), com Harrison Ford, e "Cegueira" (2008), filme em que se uniu novamente a Meirelles e no qual teve a oportunidade de trabalhar com atores como Julianne Moore, Mark Ruffalo e Gael García Bernal.

Sobre "Repo Men", afirmou ter lido e adorado o roteiro.

"É uma história diferente de tudo o que estava lendo naquele momento. A personagem é muito diferente, muito forte. Adorei e me diverti muito filmando", explicou a atriz, cujo papel é "quase o de uma mulher biônica", disse.

Ela afirmou que pretende aproveitar seu bom momento em Hollywood, mas deixou claro que não pretende desperdiçar as oportunidades de rodar "filmes incríveis" no Brasil, na Espanha, na Argentina e no México.

"Trabalho muito no Brasil também. Finalizei o filme "Cabeça a Prêmio", dirigido por Marco Ricca, e agora tenho dois projetos em andamento", acrescentou.