Jair Rodrigues se apresenta hoje no Bar Brahma, em SP Jair Rodrigues apresenta hoje os sambas do seu novo álbum, ''Jair Rodrigues em Branco e Preto'', no Bar Brahma, um dos mais tradicionais de São Paulo, localizado na célebre esquina da Ipiranga com a São João, no centro da capital paulista. A temporada de shows de Jair acontece todas as terças-feiras até o dia 29 de abril. As clássicas Disparada e A Banda estão no set list. Cada dia da semana é reservado para um músico. Assim como Jair Rodrigues, Cauby Peixoto, Wanderléa e o grupo Demônios da Garoa fazem shows semanalmente na casa. Wanderléa sobe ao palco às quartas, quando relembra os hits da época da Jovem Guarda. Prova de Fogo e Eu Sou Terrível estão entre elas. Na quinta-feira, o tradicional grupo paulistano Demônios da Garoa, imortalizado por Adoniran Barbosa, revive os áureos tempos do samba. O grupo, que se apresenta no espaço há seis anos, mostra que está mais ativo do que nunca e faz jus ao título de conjunto vocal em atividade mais antigo do Brasil, registrado no Guiness Book desde 1994. Clássicos como O Samba do Arnesto e Trem das Onze serão apresentados. Cauby Peixoto não deixa de lado os figurinos e penteados excêntricos e há três anos também se apresenta por lá, às segundas-feiras. Tradicional, o Bar Brahma chegou a fechar suas portas na década de 90, deixando órfãos os boêmios da cidade. A saudade bateu e a casa foi arrematada pelos empresários Álvaro Aoas e Luis Marcelo Lacerda. Em 2001, o bar reabriu com uma restauração que manteve os traços arquitetônicos originais. ?Apresentamos mais de 150 shows por mês, jovens talentos como Carolina Soares, Vanessa Jackson e Aline Muniz também se apresentam aqui?, diz Aoas. ?O Bar Brahma já é referência no turismo de São Paulo. Conseguimos sintetizar aqui tudo o que um turista e um paulistano da gema esperam de um local como esse?, completa. Para revitalizar o bar, o empresário identificou que os principais pilares eram a tradição, a música e o chope. ?Até o Wando já fez temporada por aqui?, lembra. As informações são do Jornal da Tarde Cauby Peixoto. Segundas, às 22h30. R$ 50; Jair Rodrigues em Preto e Branco, terças-feira, até 29 de abril, às 22h30. R$ 50; Wanderléa, às quartas-feiras, às 22h30. R$ 50. Demônios da Garoa, às quintas, às 22h30. R$ 45. Carolina Soares, às sextas, às 22h30, no Mezanino. R$ 20. Vanessa Jackson, sextas, às 23h. R$ 30. Aline Muniz e Joe Robert?s and Friends, sábados, às 21h, R$ 30. Bar Brahma fica na Avenida São João, 677, centro de São Paulo. Tel: (011) 3333-3030. 500 lugares.