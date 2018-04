Jair Rodrigues inicia hoje temporada em bar de SP

Durante o show, o cantor faz uma homenagem à cantora Elis Regina, com a música "Dois na Bossa". As apresentações acontecem a partir das 22h30. Além de Jair Rodrigues, são presenças garantidas no salão principal Adriana Peixoto, Cauby Peixoto e Carolina Soares e o sambista Naninha, nesta semana. E no Brahminha, um segundo ambiente, estão confirmados os shows de Samba de Rainha, Dona Duda Ribeiro, Essência do Samba e SambaGroove.

Jair Rodrigues - Bar Brahma Ipiranga. (Av. São João, 677, Centro). Telefone: (11) 3333-0855. Couvert artístico R$ 50. www.barbrahma.com.br