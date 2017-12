Jackson e Swayze atraíram comentários mais positivos em 2009

A empresa norte-americana de marketing Zeta Interactive avaliou comentários de mais de 100 bilhões de blogs e sites para determinar quais celebridades receberam o "bochicho" mais positivo e o mais negativo em 2009.

Jackson, que morreu em junho, aos 50 anos, vítima de overdose de medicamentos, obteve os comentários mais positivos, seguido pela apresentadora Oprah Winfrey, a cantora country adolescente Taylor Swift e Swayze, que morreu de câncer neste ano.

Na outra ponta da lista, a suposta infidelidade conjugal do golfista Tiger Woods lhe rendeu um lugar na lista das personalidades mais malfaladas. Antes do escândalo, ele era o terceiro mais elogiado.

O cantor Chris Brown, condenado por agressão contra a ex-namorada Rihanna, foi a celebridade mais vilipendiada no ano.

Al Diguido, executivo-chefe da Zeta Interactive, disse que a reputação positiva de Woods caiu de 91 para 47 por cento em duas semanas. Já Jackson, "antes reconhecido por todas as razões erradas, se tornou uma sensação online (após sua morte), com mais bochicho positivo do que qualquer outro neste último ano."

Eis a lista das dez celebridades mais elogiadas e criticadas.

Mais elogios:

1. Michael Jackson

2. Oprah Winfrey

3. Taylor Swift

4. Patrick Swayze

5. Beyoncé

6. Angelina Jolie

7. Jay Z

8. Robert Pattinson

9. Brad Pitt

10. Simon Cowell

Mais críticas:

1. Chris Brown

2. Jon and Kate Gosselin

3. Kanye West

4. Lindsay Lohan

5. Amy Winehouse

6. Rachel Uchitel

7. Miley Cyrus

8. Paris Hilton

9. Tiger Woods

10. Adam Lambert