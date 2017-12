Jackson destrona Britney do topo das buscas do Yahoo em 2009

A morte de Michael Jackson colocou o cantor no topo das buscas do serviço Yahoo em 2009, encerrando quatro anos de reinado de Britney Spears, e ajudando a tirar o presidente Barack Obama do "top 10".

Veja também:

'This is it': O trailer do novo filme de Michael Jackson

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TV mostra vídeo dos últimos ensaios

Território Eldorado: 'This Is It' por Michael Jackson

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

Num ano de recessão, o entretenimento ainda dominou as buscas: Nascar (categoria do automobilismo), Megan Fox (atriz), Kim Kardashian (participante de reality show) e Crepúsculo (filme sobre vampiros) substituíram quatro atrizes na lista.

Até junho, quando Jackson morreu de abuso de medicamentos, a posse de Obama mobilizava o maior tráfego da Internet, segundo Vera Chan, analista de tendências da web no Yahoo.

"Quando a notícia da morte de Michael Jackson apareceu, o tráfego foi avassalador, e ultrapassou (a posse de Obama)", disse ela, acrescentando que o fato teve todos os elementos de intriga e tragédia: foi repentina, chocante e assustadoramente familiar.

"E aí esse caso foi qualificado como homicídio, então é uma investigação criminal em curso. A morte dele não está resolvida", afirmou.

O noticiário realmente dá o tom nas buscas deste ano. Enquanto Obama caiu de terceiro lugar em 2008 para 44o em 2009, o foco político passou da campanha eleitoral que o levou à Casa Branca para políticas específicas. Entre buscas relativas a Obama, a frase "plano de estímulo" ficou em quarto lugar, e "reforma da saúde" ficou em sexto.

Nas buscas financeiras, as palavras "cupons" e "desemprego" lideraram as buscas. De acordo com Chan, a economia "foi definitivamente uma diferenciação em relação a anos anteriores".

Para ela, a lista dos dez termos mais procurados é "com frequência apenas um flagrante das nossas distrações, dos nossos prazeres culpados, e das notícias."

Spears, cuja vida turbulenta foi manchete nos últimos anos, se aquietou um pouco em 2009 e assim caiu para quinto lugar, atrás de Fox, o símbolo sexual que protagoniza o filme "Garota Infernal", e logo à frente da personagem de mangás Naruto.

"Britney foi a número 1 durante quatro anos seguidos, e nem todos esses anos foram anos agradáveis para ela", disse Chan. "Para o bem estar dela, e para o nosso bem estar, acho que estamos felizes de que não temos de acompanhá-la."

O "top 10" do Yahoo inclui também a modalidade de luta-livre WWE, o programa de calouros American Idol e o RPG on-line Runescape.

O Yahoo teve em outubro 18 por cento das buscas online nos EUA, um mercado que o Google domina, com 65,4 por cento, segundo a empresa comScore. Os dados do Yahoo se referem apenas a sites do domínio "ponto com".