Jackson anuncia elenco de o hobbit Em meio a disputas sobre o local das filmagens do filme O Hobbit, o diretor Peter Jackson e os executivos da produção anunciaram ontem o elenco do longa. Martin Freeman fará o papel de Bilbo Bolseiro, enquanto Richard Armitage viverá Thorin Oakenshield, o líder da Companhia dos Anões. Jackson disse que Freeman é exatamente como Bilbo e se sente orgulhoso de anunciar que ele será o Hobbit. O diretor também ressaltou que Armitage é "um dos atores mais fascinantes e dinâmicos da atualidade". Também estão no elenco nomes como Aidan Turner, Graham McTavish, John Callen, Stephen Hunter, Mark Hadlow e Peter Hambleton. / AP