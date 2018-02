Jackie Chan diz que próximo filme será seu último longa de ação

Chan escreveu, dirigiu e produziu o seu mais recente filme, previsto para estrear nos cinemas na China no próximo mês. Ele também interpreta o papel principal, e disse que o considerava "o melhor filme para mim" nos últimos dez anos.

"Eu sou o diretor, eu sou o escritor, eu sou o produtor, eu sou o diretor de ação, quase tudo", disse à Reuters o ator, de 58 anos, enquanto estava em Pequim para filmar um documentário.

"Este realmente, realmente é o meu bebê. Você sabe, eu tenho escrito o roteiro há sete anos", e o filme levou um ano e meio para ser feito, acrescentou.

No filme, Chan é um caçador de tesouros tentando repatriar cabeças de esculturas dos 12 animais do zodíaco chinês, que foram levados de um palácio de Pequim por forças francesas e britânicas durante as Guerras do Ópio.

Ele disse que era um filme importante para ele, porque será sua última grande atuação, embora insistiu que não é o fim de sua carreira de ação.

"Eu não sou mais jovem, honestamente", disse ele, observando que com a tecnologia de efeitos especiais e dublês muitas coisas podem ser feitas sem risco físico.