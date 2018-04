Jack White tem mais um filho com a modelo Karen Elson

O cantor e compositor da dupla The White Stripes, Jack White, e sua mulher, a modelo britânica Karen Elson, foram pais pela segunda vez, informou nesta quarta, 8, um dos assessores do artista. Henry Lee White nasceu na terça-feira, no Tennessee. "A criança e sua mãe estão com saúde", disse Chloe Walsh em um comunicado. O casal tem uma filha de 15 meses chamada Scarlett Teresa White. White e Meg White, que toca bateria, formam juntos o White Stripes. Por muito tempo os dois disseram ser irmãos, mas o jornal Detroit Free Press descobriu em 2001 que os dois foram casados e se divorciaram em março de 2000. A banda White Stripes esteve no Brasil durante o Tim Festival em 2003 e voltou novamente em junho de 2005 para apresentações em Manaus, em São Paulo e Rio. Foi qeui que ele se casou com a modelo Karen Elson, em um barco, no encontro das águas dos rios Negro e Solimões, no Amazonas. Nove meses depois nasceria sua primeira filha. Leia texto do repórter Jotabê Medeiros, que assistiu ao casamento