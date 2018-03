Jack White lança seu álbum solo O músico, cantor e produtor Jack White, que fazia parte da extinta banda White Stripes, vai lançar seu primeiro disco solo, Blunderbuss, na próxima terça-feira. Depois, no dia 27, ele faz uma apresentação de sua nova obra com show que será transmitido ao vivo pela internet. O concerto, com direção do ator Gary Oldman, vai abrir a terceira temporada da série Unstaged, do American Express. O evento reúne artistas pop da música e do cinema. A apresentação de Jack White ocorrerá no Webster Hall de Nova York. O Unstaged ainda contará com participações de Arcade Fire, Coldplay e Mary J. Blige, entre outros. / AP