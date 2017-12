Jack Sparrow é o grande vencedor do MTV Movie Awards

O capitão Jack Sparrow foi o grande vencedor do MTV Movie Awards, já que Piratas do Caribe - O Baú da Morte foi eleito o melhor filme e o protagonista, Johnny Depp, levou o prêmio de melhor ator. Depp subiu ao palco com o produtor do segundo filme da série Piratas, Jerry Bruckheimer, para receber o troféu - um saco de pipoca de ouro. "Esse é o homem que fez tudo isso", declarou Bruckheimer. "Sem ele, não estaríamos aqui", acrescentou. O ator, por sua vez, retribuiu os elogios. "Eu gostaria de agradecer esse homem (o produtor) e à Disney, esta por não me demitir", brincou. Indicado na categoria melhor vilão, o ator brasileiro Rodrigo Santoro, astro de 300, perdeu para o veterano Jack Nicholson, por Os Infiltrados. Outros grandes vencedores da noite foram Mike Myers, que levou o prêmio de MTV Generation (Geração MTV, em tradução livre para o português), e o comediante inglês Sacha Baron Cohen, ator do filme Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América). "Infelizmente, Borat não pôde vir aqui esta noite", disse o astro, que animou a platéia ao beijar, no palco, o comediante Will Ferrell, quando recebeu o troféu. A presença de Paris O prêmio de melhor revelação foi para o filho do ator Will Smith, Jaden, que atua ao lado do pai em À Procura da Felicidade. O menino de 9 anos agradeceu o prêmio através de um vídeo transmitido na cerimônia, que teve como principais atrações musicais a pop star Rihanna, o rapper Jay-Z e a cantora Amy Winehouse. Um clima de comoção tomou conta da festa quando chegou à cerimônia a socialite Paris Hilton, que partir de terça-feira começa a cumprir pena de 23 dias em uma prisão em Lynwood, na Califórnia. A herdeira da rede de hotéis Hilton violou a liberdade condicional por dirigir embriagada. Na cerimônia, ela afirmou que estava "realmente temerosa, mas disposta a enfrentar a sentença." O público escolhe os vencedores do MTV Movie Awards, cuja cerimônia foi realizada em Los Angeles, votando via telefone, web ou mensagem de texto.