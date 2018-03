Jack Nicholson usa clipes de seus filmes para apoiar Hillary O astro de Hollywood Jack Nicholson preparou uma montagem de alguns de seus papéis mais famosos no cinema, reunindo trechos de seus filmes num vídeo divulgado na Internet para apoiar a candidatura presidencial da senadora Hillary Clinton. O vídeo já foi visto mais de 1 milhão de vezes. O vídeo usa clipes do ator três vezes premiado com o Oscar, de filmes como "Chinatown" e "O Iluminado" para elogiar o plano de cobertura proposto por Hillary e a capacidade dela de liderar o país num tempo de guerra. "Acreditem, cavalheiros: não existe nada no mundo mais sexy do que uma mulher diante da qual você tem que bater continência pela manhã", disse Nicholson num clipe do drama militar "Questão de Honra." Hillary vai enfrentar Barack Obama na terça-feira em primárias estaduais no Texas, Ohio, Vermont e Rhode Island, que podem decidir que candidato democrata vai enfrentar o republicano John McCain na eleição presidencial de novembro. "Dinheiro, dinheiro, em quem você confia?" pergunta Nicholson no papel de Coringa em "Batman", de 1989. Em seguida se vê um clipe do terror "O Iluminado", de 1980, em que o personagem demente de Nicholson diz: "As coisas poderiam ser muito melhores." De acordo com estatísticas do YouTube, desde que foi lançado, na sexta-feira, o vídeo já foi visto mais de 1,2 milhão de vezes. Os partidários de Obama reagiram prontamente. Um resposta lançada também em vídeo usa outros clipes de filmes em que Nicholson é visto xingando, furioso e atirando pratos. "Desculpe, Jack. Vote em Obama", conclui o vídeo de resposta.