Jack Nicholson decidiu se aposentar das telas, afirma o amigo Peter Fonda

Em entrevista ao jornal inglês The Sun, o ator Peter Fonda afirmou que seu amigo de anos Jack Nicholson não deve voltar a filmar. Um dos grandes nomes de Hollywood quer agora ter uma vida mais tranquila ao lado dos amigos e da família. "Eu acho que ele está basicamente aposentado", disse Fonda.

Último trabalho de Nicholson foi no longa Como Você Sabe, de 2010, comédia na qual atuou com Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd.

O nome do veterano ator norte-americano Jack Nicholson, que atuou sob direção de cineastas como Antonioni, Babenco, Kubrick e Polanski, tem aparecido pouco na mídia nos últimos tempos, o que levou a especulações sobre seu estado de saúde. Especulações sobre a saúde do ator pipocaram pelas redes, afirmando que ele sofreria do mal de Alzheimer, informação desmentida por amigos e familiares.

Jack Nicholson já ganhou os prêmios Oscar de melhor ator pelos filmes Um Estranho no Ninho (1975) e Melhor É Impossível (1997). Ele também levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por Laços de Ternura. Nicholson foi indicado 12 vezes.

Este ano Jack Nicholson completa 80 anos. (informações do jornal The Sun)