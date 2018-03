Jack Davis, um dos fundadores da revista 'MAD', morre aos 91 anos

Jack Davis, um dos fundadores da revista americana MAD, morreu aos 91 anos. A notícia foi divulgada pela própria publicação de humor. O cartunista participou da primeira edição da revista e de quase todas as publicações por quase quatro décadas.

"Não há um ilustrador cômico nos últimos 50 anos que não foi influenciado por ele", afirmou o diretor de arte da revista, Sam Viviano. "Mais do que qualquer trabalho em particular, foi o estilo reconhecível de Jack que revolucionou a ilustração cômica. Davis desenhou capas, caricaturas, paródias e histórias esportivas e com monstros.