Jabuti desclassifica Sérgio Sant'Anna e premia Verissimo

Vencedor, na quinta-feira, do Prêmio Jabuti na categoria contos, Páginas Sem Glória (Companhia das Letras), de Sérgio Sant’Anna, foi desclassificado ontem porque um dos textos da coletânea já havia saído em outro livro. Pelo regulamento, só podem concorrer obras com textos publicados pela primeira vez no prazo estipulado pelo prêmio. Com a decisão, Diálogos Impossíveis (Objetiva), do cronista do Caderno 2 Luis Fernando Verissimo, ficou com a primeira posição.

“É uma bobagem. Uma porção de livros sai com textos que já foram publicados em outros títulos. Mas paciência”, lamentou Sant’Anna ao Estado ontem à tarde, ao saber de sua desclassificação. “E não sabiam disso na hora de julgar? Que coisa.”Seu conto Entre Linhas, responsável por sua retirada do Jabuti, foi publicado na antologia A Literatura Latino-americana do Século 21, organizada por Beatriz Resende e lançada em pela Aeroplano em 2005.

O fato não deve prejudicá-lo no Portugal Telecom, do qual é finalista. Segundo a curadora Selma Caetano, ele não poderia participar se o conto tivesse saído em uma obra de sua autoria. No caso, houve uma organizadora. Se ganhar o Portugal Telecom, San’Anna leva R$ 50 mil e tem a chance de concorrer a outros R$ 50 mil, caso seu livro seja escolhido como o melhor do ano. Pelo Jabuti, ganharia R$ 3.500 e, da mesma forma, concorreria ao grande prêmio do ano, no valor de R$ 35 mil.

Mas a chance agora é de Verissimo. Sua obra vencedora, Diálogos Impossíveis, traz crônicas escritas pelo gaúcho e publicadas no Estado, O Globo e Zero Hora, mas nunca reunidas em um livro.

O Jabuti é uma das mais tradicionais premiações brasileiras. A edição de 2013 foi marcada pela polêmica do jurado C que, sozinho, decidiu o vencedor da categoria romance ao jogar para baixo as notas dos demais finalistas. O regulamento foi alterado.