Jabuti altera classificados A comissão do Prêmio Jabuti decidiu desclassificar, na sexta-feira, três obras por estarem em desacordo com o regulamento. São elas: As Horas de Katharina, de Bruno Tolentino (Record), na categoria Poesia; O Outono da Idade Média, de Johan Huizinga (Cosac Naify), na categoria Tradução; e Itinerário de uma Falsa Vanguarda, de Antonio Arnoni Prado (Editora 34), na categoria Teoria / Crítica Literária. As vagas foram ocupadas respectivamente por Dois, de Érico Nogueira (É realizações Editora, Livraria e Distribuidora LTDA), Estranho Interlúdio, de Alipio Correia de Franca Neto (Edusp), e Coleção Ciranda da Poesia, de Ítalo Moriconi (Eduerj).