Ja Rule: dois anos de prisão nos EUA O rapper norte-americano Ja Rule terá de cumprir dois anos de prisão por porte de armas. A informação foi divulgada ontem pela imprensa local e as acusações resultam de uma apreensão de arma em julho de 2007, quando ele e Lil Wayne foram presos separadamente após um show. O rapper corria o risco de pegar até quatro anos de sentença. Ja Rule apresentou-se na Favela da Rocinha, no Rio, em 2008. No mês passado, o artista estava escalado para fazer um show no Urban Music Festival, na Arena Anhembi, mas cancelou a apresentação no local, depois de se atrasar no hotel e alegar que não cantaria para um público de "apenas 200 pessoas". / AP