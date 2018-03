Já há roteiros para duas sequências O diretor Andrew Stanton, ganhador de dois prêmios Oscar pelas animações Procurando Nemo e Wall-E, é o nome por trás de John Carter, seu primeiro filme com atores reais, mas repleto de efeitos especiais. O longa é inspirado em A Princess of Mars (1917), romance da série Barsoom, de Edgar Rice Burroughs (1875-1950), mais conhecido como o criador de Tarzan. A saga acompanha a chegada do ex-militar John Carter (Taylor Kitsch) a Marte, planeta em conflito. As alterações na gravidade fazem com que Carter adquira poderes e se torne a esperança dos nativos. Já há roteiros prontos para duas sequências da produção. /M.C.