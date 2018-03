J. K. Rowling será testemunha em julgamento por plágio

A criadora da saga de Harry Potter, a britânica J. K. Rowling, irá comparecer em abril como testemunha de julgamento movido por ela nos Estados Unidos para impedir a publicação de uma enciclopédia não oficial sobre o universo do jovem bruxo. A autora e a Warner Brothers, proprietária dos direitos dos livros Harry Potter, abriram um processo em outubro passado contra a editora RDR Books pela publicação do livro The Harry Potter Lexicon, baseado no site do fã Steve Vander Ark. Veja também: J.K. Rowling pensou em suicídio após fim de seu 1º casamento O livro, uma enciclopédia não oficial de Harry Potter, iria ser publicado em novembro passado, mas teve seu lançamento cancelado por problemas legais. Na segunda-feira, 24, um juiz da Corte Federal de Nova York autorizou que o caso seja julgado a partir do próximo dia 14 de abril. Um advogado da RDR Books confirmou que a autora irá comparecer no banco das testemunhas para dar sua versão dos fatos sobre o caso. A escritora bilionária, com uma fortuna pessoal que supera US$ 1,7 bilhão, confirmou que planeja escrever sua própria enciclopédia de Harry Potter, que irá incluir material inédito do bruxo, e acrescentou que o dinheiro arrecadado será doado para causas beneficentes.