J. K. Rowling ganha o prestigiado prêmio Andersen

A escritora J.K. Rowling, autora da premiada saga sobre Harry Potter, ganhou nesta quarta, 1, na Dinamarca, o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante dedicado à literatura infanto-juvenil. É uma espécie de Nobel do gênero. As escritoras brasileiras Lygia Bojunga, em 1982, e Ana Maria Machado, em 2000, também receberam o prêmio, que é concedido desde 1956.

Conferido por uma fundação privada que leva o nome do famoso escritor, o prêmio oferece 67 mil euros. Rowling receberá o prêmio em 19 de outubro em Odense, cidade natal do autor de O Patinho Feio. A entrega vai coincidir com a celebração nesta cidade da edição anual de um festival dedicado a Harry Potter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, Rowling havia doado 10 milhões de libras (US$ 15,5 milhões) para a criação de uma nova clínica de pesquisa de esclerose múltipla, doença que matou sua mãe. "Eu acabei de fazer 45 anos, a idade que minha mãe, Anne, tinha quando morreu por complicações ligadas à esclerose múltipla."