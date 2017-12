J. J. Abrams fará roteiro de Rod Sterling A produtora Bad Robot, do diretor J. J. Abrams, fará uma minissérie com um antigo roteiro de Rod Sterling, criador de Twilight Zone (Além da Imaginação, no Brasil). De acordo com o site Deadline, o projeto The Stops Along The Way, o último de Sterling, deve estrear na Warner Channel devido a um contrato da produtora de Lost, Fringe e Star Trek. O cronograma de produção não foi revelado.