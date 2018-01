J. D. Salinger deixou um cofre cheio de dúvidas

A morte de J.D. Salinger marcou o fim de uma das vidas mais misteriosas da literatura e deixa ainda mais dúvidas sobre a pergunta que não quer calar: Teria o autor de "O Apanhador no Campo de Centeio" guardado manuscritos inéditos em um cofre em New Hampshire? Seriam obras-primas, curiosidades ou simples rascunhos?

O representante literário do escritor, Phillis Westberg, da Harold Ober Associates Inc., disse que não tem nada a comentar sobre isso.

Marcia B. Paul, que foi advogada de Salinger quando o autor entrou na Justiça no ano passado para impedir a publicação da sequência de "O Apanhador no Campo de Centeio" não respondeu aos telefonemas, e o filho de Salinger, Matt, disse que as perguntas sobre o legado do autor deveriam ser dirigidas a Westberg.

As histórias sobre um possível tesouro oculto de Salinger existem por muitos anos. Em 1999, um vizinho de New Hampshire, Jerry Burt, contou que o autor havia dito anos antes que tinha pelo menos 15 livros que não haviam sido publicados e que os conservava em um cofre em sua casa. Uma ano antes, a autora e ex-noiva de Salinger, Joyce Maynard, escreveu que o escritor mantinha um diário que guardava pelo menos dois romances inéditos.

Salinger morreu na quarta, 27, aos 91 anos. Começou a publicar contos e relatos na década de 1940 e tornou-se mundialmente conhecido na de 1950, após a publicação de seu único romance, "O Apanhador no Campo de Centeio". A partir de 1953 ele manteve uma reclusão quase total. Seu último livro, "Raise High the Roof Beam, Carpenters, and Seymour_an Introduction", surgiu em 1963 e sua última obra publicada foi o conto "Hapworth 16, 1924", publicado na revista The New Yorker em 1965.

Jay McInerney, um jovem astro da década de 1980 por seu romance "Bright Lights, Big City" não é fanático de Hapworth e ascético em relação aos supostos manuscritos do cofre.

"Acho que poderíamos encontrar muito ali, mas não estou certo de que seja necessariamente o que esperamos", disse McInerney, na quarta-feira. "'Hapworth' não era uma obra de ficção tradicional ou excepcionalmente satisfatória. Era um monólogo epistolar delirante praticamente sem forma e disforme. Tenho a sensação de que sua obra posterior está neste tom".

O autor e editor Gordon Lish, que escreveu na década de 1970 uma história anônima que convenceu alguns de sus leitores de que se tratava de um original de Salinger, disse que estava "certo" de que havia boas obras guardadas em Nueva Hampshire. A romancista Curtis Sittenfeld, autora do romance "Prep" e que já foi comparada a Salinger disse: "não vejo a hora de saber, pois hoje em dia com a publicidade descarada dos escritores é extraordinário e quase incrível pensar que alguém escreva ´a sério somente por escrever".

Algumas das grandes obras da literatura foram publicadas após a morte dos autores e inclusive contra a sua vontade, como as novelas de Franz Kafka como O Processo e O Castelo, que o autor checo ordenou que fossem destruídas.

Já que se sabe tão pouco sobre o que Salinger fazia ou não fazia há muito espaço para a especulação. McInernay disse que uma velha amiga que conheceu Salinger lhe disse que o autor escrevia principalmente sobre saúde e nutrição. Lish contou que Salinger lhe disse que na década de 1960 escrevia sobre la família Glass, retratada em grande parte de suas obras.

Porém, novas obras de Salinger podem existir somente em nossos sonhos, como o segundo volume de As Almas Mortas, de Nikolai Gogol, que o escritor russo queimou pouco antes de morrer. O cofre de Salinger também pode ser como o conto de Henry James Os Papéis de Aspern, no qual a busca do narrador por cartas de um poeta termina quando lhe dizem que foram destruídas.

Margaret Salinger, a filha do escritor, escreveu em uma autobiografia publicada em 2000 que seu pai tinha um sistema de arquivo preciso para seus textos: una marca vermelha significava que o livro poderia ser publicado "como está" se o autor morresse. Uma marca azul significava que o manuscrito devia ser editado.

"Há uma grande paz no fato de não publicar", disse J.D. Salinger ao The New York Times en 1974. "Publicar é uma terrível Invasão à minha privacidade. Eu gosto de escrever, amo escrever, mas escrevo só para mim mesmo e para meu próprio prazer".