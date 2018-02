J. Carlos Martins e Moreira Lima: 2 mil pessoas em NY O maestro João Carlos Martins regeu a Filarmônica Bachiana Sesi-SP, o pianista Arthur Moreira Lima como convidado especial e as emoções de mais de 2 mil pessoas que foram ao concerto deles domingo à noite, no Avery Fisher Hall do Lincoln Center, em Nova York. A maior parte do público era a quem João Carlos e Moreira Lima têm se dedicado cada vez mais: brasileiros (emigrados, neste caso) que provavelmente nunca teriam ouvido ao vivo composições de Bach, Villa-Lobos, Chopin e até um dificílimo concerto para piano e orquestra do argentino Alberto Ginastera se não fossem as empreitadas dos dois procurando democratizar a música clássica. O mesmo espetáculo estreará na capital paulista no sábado, na Sala São Paulo.