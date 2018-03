Fama de Mion no Twitter atrai Backstreet Boy

Tietagem ao ritmo do samba. Beth Carvalho pisou no Globo de Ouro – Palco Viva Samba (que estreou ontem, no Viva), com As Rosas Não Falam, Vou Festejar e Coisinha do Pai. Nos bastidores, deu de cara com Maria Gadú, que reverenciou a madrinha do samba e recebeu não só os elogios, mas as palmas da veterana: Beth ficou para acompanhar a gravação de Gadú, no ar hoje, em Trem das Onze, outro clássico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nova série da FOX e primeira de Breno Silveira para a TV, Um Contra Todos vem superando as expectativas do canal. No Brasil, o título elevou em 20% a audiência da emissora no horário – segunda-feira, às 22h30.

Exibida em toda a América Latina, Um Contra Todos também vem repercutindo bem lá fora, com ecos no Chile e no México, onde o tema central – a prisão de um inocente acusado de tráfico de drogas e sua sobrevivência atrás das grades – gerou grande identificação local.

“1 Contra Todos’ es la serie más perfecta e ideal para el mercado mexicano que FOX ha presentado en años”, escreveu o crítico Alvaro Cueva, do site Milenium.com.

Ben Stiller é o dono da produtora Red Hour (http://redhourfilms.com/), que comprou da Migdal Filmes o formato da série As Canalhas, exibida aqui pelo GNT.

Assim, ‘As Canalhas’ ganhará versão americana e já tem destino certo para o Hulu, plataforma de vídeo sob demanda que concorre com a Netflix, entre outras.

‘Papo de Segunda’ e ‘Saia Justa’ ganharão edições especiais em clima de Rio 2016, com transmissão ao vivo, diretamente do Parque Olímpico, para o canal GNT. Os quartetos liderados por Marcelo Tas e Astrid Fontenelle vão tratar dos assuntos mais quentes do evento – eles estarão lá nos dias 8 e 15 de agosto, e elas, nos dias 10 e 17/8, ambos às 21 h.

Usar o meio digital para transformar realidades é o eixo da série Juventude Conectada, série documental dirigida por Luiz Bolognesi que o Canal Futura põe no ar a partir de segunda-feira, às 22h30, em quatro episódios diários.

‘Ferdinando Show’, talk show do personagem que Marcus Majella trouxe do Vai que Cola, como spin-off, teve efeito para a audiência do Multishow e vai ganhar mais uma temporada.

15 pontos de audiência (4 a mais que a média do horário nos quatro domingos anteriores) marcou a estreia do ‘Tamanho Família’, de Márcio Garcia, na Globo, segundo dados do Kantar Ibope.

“Não é só a bola que impressiona, é a atitude, o comportamento”

Walter Casagrande NO ‘RESENHA ESPN’, SOBRE A FALTA DE POSICIONAMENTO DOS JOGADORES DE FUTEBOL NO BRASIL, HOJE