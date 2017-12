Ivo Meirelles é indiciado por difamar Viviane Araújo

Ivo Meirelles, presidente da ala da bateria da Escola de samba Mangueira, no Rio, está sendo indiciado por difamação por ter sugerido, durante uma entrevista, que a modelo Viviane Araújo seria "garota de programa". Segundo informações da polícia civil do Rio, Viviane Araújo depôs na manhã da terça-feira, 27, e deu queixa por difamação e danos morais na 16º delegacia da Barra da Tijuca. O depoimento do sambista será feito ainda esta semana. A briga começou depois que a modelo, ex-namorada do cantor Belo, declarou que o pagodeiro teria feito um acordo com a escola de samba para que a atual companheira, Gracyanne Barbosa, ocupasse o posto de madrinha da bateria no próximo carnaval. Ivo rebateu a acusação sugerindo que Viviane fazia "programas".