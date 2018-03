Ivo Bender é homenageado na 5ª FestiPoa Literária Com a presença, entre outros, de Altair Martins, João Cezar de Castro Rocha, Miguel Sanches Neto, Cíntia Moscovich, Carol Bensimon e Beatriz Resende, tem início nesta quarta-feira, em Porto Alegre, a 5ª FestiPoa Literária. Até 28 de abril, escritores, leitores e artistas se reúnem em lugares diversos da cidade para falar de literatura. O dramaturgo Ivo Bender é o homenageado. Ele estará nesta quarta, às 18 h, no Bar Ocidente, para um bate-papo com Regina Zilberman, Diones Camargo e Tatata Pimentel. Destaque para o espetáculo "Escrete: Chico Buarque", com Jorge Furtado, Antônio Carlos Falcão e Alexandre Missel, dia 20, e para o encontro de Paulo Lins, autor do recente "Desde Que o Samba É Samba", e a cantora Fabiana Cozza, dia 28. Em 7 de maio, Luis Fernando Verissimo e Mário Prata participam da Saideira. A entrada é gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.