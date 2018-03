Ivete Sangalo recebe 9º troféu do Prêmio Multishow Prevaleceu o gosto jovem e o grupo NX Zero e a cantora Ivete Sangalo foram os campeões de troféus no 15º Prêmio Multishow de Música Brasileira. Numa noite que terminou com homenagem a Lulu Santos, definida pelos ganhadores de anos anteriores, apresentaram-se no palco do Teatro Municipal do Rio a sensação da internet Malu Magalhães e as bandas novatas Scracho, Vanguart e Strike (esta, vencedora do prêmio de revelação). A sempre recordista de prêmios (já são nove do Multishow) e de claque Ivete fez muita graça ao subir ao palco para receber os troféus pelo melhor DVD (Multishow Ao Vivo Ivete Sangalo no Maracanã) e de melhor cantora. "Quando a gente está no aeroporto e vem o fã dizendo ''posso tirar uma foto?'', tem gente que reclama que está cansada. Mas na hora de ganhar prêmio, a gente quer que o fã vote. Então vou estar sempre pronta para tirar foto." Depois, muito à vontade, arrumou a calcinha sob o microvestido na frente de todos. "Essa calcinha está me matando." Seu fã-clube, um dos mais ruidosos entre os que tomaram as galerias, foi ao delírio. Competiu com o de Claudia Leitte - no melhor estilo Emilinha versus Marlene (na versão axé). Os outros vencedores foram: Charlie Brown Jr, pelo clipe de Pontes Indestrutíveis; Ana Carolina, pelo show Dois Quartos; Maria Rita, pelo CD Samba Meu; Vanessa da Mata, pela música Boa Sorte/Good Luck (com Ben Harper); Radamés Venâncio, pianista que acompanha Ivete Sangalo, melhor instrumentista. Nesta edição, Lázaro Ramos substituiu Fernanda Torres na apresentação. As escolhas foram feitas pelos espectadores do canal, que tem como alvo a faixa entre 18 e 34 anos. Mais de um milhão votou pela internet e celular. Eleito revelação em 2007, o NX Zero saiu como o melhor grupo e seu vocalista, Di Ferrero, melhor cantor. Ele ficou atordoado por ter levado a melhor sobre concorrentes mais experientes. "Não tô acreditando, cara! Pô, Caetano Veloso!" As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.