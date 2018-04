Ivete Sangalo e Hebe participam do movimento 'Cansei' Diversos artistas - entre eles Hebe Camargo, Ivete Sangalo, Regina Duarte e Ana Maria Braga - já confirmaram presença no evento promovido pelo movimento ''''Cansei'''', marcado para a próxima sexta-feira em frente à Catedral da Sé, no centro de São Paulo, às 13h. Todos farão um minuto de silêncio. O objetivo é chamar a atenção de autoridades para a violência e descaso existentes no Brasil. O ato cívico foi idealizado por Jesus Sangalo, irmão da cantora baiana Ivete Sangalo, e tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades. Hebe, Ivete, Regina e Ana Maria posaram sem cobrar cachê para o outdoor da campanha. As informações são do Jornal da Tarde