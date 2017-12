Ivete Sangalo anuncia show com Beyoncé em Salvador

"Beyoncé é sem dúvida nenhuma a maior artista dos últimos anos", frisou. Ivete não forneceu mais detalhes sobre a apresentação, mas segundo ela, novas informações serão divulgadas em breve.

Mamãe recente e ainda fora de forma, a cantora revelou ainda que vai gravar um DVD em setembro no Madison Square, em Nova York, mas a presença de Beyoncé neste show não está confirmada. Ivete deu à luz Marcelo, no dia 2 de outubro, seu primeiro filho com o namorado, o estudante Daniel Cady.

Beyoncé vem ao Brasil no mês seguinte ao anúncio da premiação do Grammy. Ela recebeu no início deste mês dez indicações ao prêmio, entre eles o prêmio de melhor disco do ano. O anúncio dos vencedores do 52º prêmio Grammy será feito numa cerimônia em 31 de janeiro.