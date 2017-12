Ivete registra folia do Carnaval da Bahia em vídeo e áudio Depois do sucesso do DVD "Ao Vivo no Maracanã", Ivete Sangalo decidiu inovar mais uma vez e registrar os seis dias de folia no Carnaval de Salvador, para um possível lançamento comercial. Pela primeira vez, a passagem de seu trio, que arrasta milhares de foliões pela ruas da capital baiana todos os anos, está sendo gravada em áudio e vídeo. "Teremos cerca de 50 horas de registro e depois vamos ver o que faremos com isso", disse à Reuters o produtor musical Alexandre Lins, na abertura do Carnaval de Salvador, na noite de quinta-feira. De cima do trio de Ivete, Lins comanda uma equipe de dez pessoas envolvidas no projeto. Para captar a animação das ruas de Salvador, foram colocados ao redor do trio -- um caminhão de 26 metros e 65 toneladas -- oito microfones. Quatro câmeras de vídeo registram os movimentos da cantora e a reação do público. Uma passarela de 80 centímetros de largura foi construída ao redor do trio para dar mobilidade à cantora e permitir a interação com os foliões de todos os lados da avenida. "O Carnaval é um momento muito importante e até então só tínhamos os registros das emissoras de televisão", disse Lins. Segundo o produtor musical, responsável pelo DVD do show do Maracanã, ainda é cedo para dizer quando e em que formato o registro deverá chegar ao público -- DVD, CD ou mesmo lançamento em forma digital de versões ao vivo das novas músicas da cantora, "Favo de Mel" e "Não Me Deixe Esperar". "As possibilidades são muitas", disse, acrescentando que a estratégia terá que ser definida em conjunto pela gravadora Universal Music e a produtora de Ivete, Caco de Telha. O DVD "Ao Vivo no Maracanã", lançado em abril do no ano passado, vendeu mais de 600 mil cópias, alcançando o topo da lista dos mais vendidos pela gravadora Universal Music no mundo. O resultado de vendas coroou a ousadia de Ivete que se atreveu levar o espetáculo ao Maracanã, até então palco reservado a grandes artistas internacionais. SOLTEIRA, DE PLUMAS E PAETÊS Ivete iniciou a sua participação no Carnaval 2008 homenageando os bailes carnavalescos. Ela subiu ao trio com um corpete negro de paetê, adornado com plumas, e as pernas de fora. "Minha vontade era sair nua, mas não dá. Quem sabe daqui a 50 anos", brincou. Ivete fez questão anunciar que está solteira neste Carnaval, depois de acabar o namoro com o modelo sérvio Andrija Bikic. O rigoroso trabalho de preparo físico da cantora pôde ser conferido no primeiro dia de folia. Ela cantou e dançou por quatro horas, com um único intervalo de cinco minutos para ir ao banheiro. Ao final da noite, somente os pés descalços e a ausência das plumas da cabeça indicavam um certo cansaço. "São 55 quilos de bíceps e 240 de legpress", disse. A cantora puxará dois blocos este ano durante os seis dias de folia. De quinta a sábado sairá como bloco Cerveja&Cia no Circuito Barro/Ondina, na orla, e de domingo a terça-feira, puxará o bloco Coruja no Circuito do Campo Grande, no centro da cidade.