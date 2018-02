Ivete lota o madison square garden

Ivete Sangalo voou alto sábado no Madison Square Garden, de Nova York, em uma apresentação gravada para um projeto que inclui CD, DVD e Blu-ray, a ser lançado até o final do ano. Depois de mais de duas horas de um show assistido por 15 mil pessoas que esgotaram os ingressos do ginásio em poucos dias, Ivete se despediu da plateia segurando em balões que a faziam "flutuar". Os fãs pediram e ela voltou para uma seção "vale tudo", com Seu Jorge e Preta Gil improvisando no palco.

Os lançamentos gravados em Nova York levarão o nome Multishow ao Vivo - Ivete Sangalo no Madison Square Garden. Se tudo o que se viu no Madison for usado na edição final, o público poderá ver a cantora abrindo uma noite já em espírito carnavalesco, com o refrão "eu sou brasileiro..." para logo emendar Aceleraê. Sobre uma esteira colocada no palco, a cantora fez a coreografia para Desejo de Amar. E com o colombiano pop romântico Juanes, cantou Dar-te. Ivete foi ainda muito aplaudida com a versão que fez para Human Nature, de Michael Jackson. Outros destaques foram duetos com Seu Jorge (Pensando em Nós Dois) e com a canadense Nelly Furtado (Where it Begins).