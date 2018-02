Ivan Lins lança coletânea de sucessos em CD e DVD Ivan Lins mostrou a melodia a seu amigo e parceiro Gonzaguinha, que ditou a letra. Os dois estavam na Rua Jaceguai, 97, bairro carioca da Tijuca, local de encontro de universitários e músicos. O ano era 1969. Desde então, a música, Debruçada, ficou perdida entre as várias caixas que o compositor guarda em sua casa em Teresópolis, também no Rio. ?Primeiro, eu achei a letra no meio de um monte de papel velho, há dois anos. Depois, fui achando fragmentos da melodia nas minhas fitas velhas, até que, no começo deste ano, consegui a música completa?, conta o cantor, que grava pela primeira vez a parceria no CD e DVD ''Saudades de Casa''. Para completar a homenagem, Lins chamou Daniel Gonzaga, seu afilhado e filho de Gonzaguinha, para dividir os vocais com ele na música. ''Saudades de Casa'' é, na verdade, uma prévia do show que o pianista vem fazendo com sucessos de sua carreira, sendo Debruçada a única inédita. Lins ensaiava com a sua banda para uma turnê que faria no Japão quando recebeu o convite da Indie Records para registrar em DVD o ensaio. Quem assiste ao trabalho acompanha os erros da banda, ouve histórias de Ivan, tudo sem ensaio prévio. ?É uma forma nova de mostrar como funciona a banda, principalmente durante uma turnê internacional, em que a parte instrumental é maior.? O clima é descontraído e cheio de convidados especiais, como o filho de Ivan, Cláudio Lins, que canta Depende de Nós, além de Chico Buarque e Leila Pinheiro. As informações são do Jornal da Tarde