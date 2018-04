1. VOLTA POR CIMA- Paulo Vanzolini.

"Inesquecível por causa da impublicável versão B, sobre flatulência, que termina em "levanta sacode a cueca e dá outro por cima"."

2. MULHER INDIGESTA- Noel Rosa.

"Certa vez, eu ia cantar essa em uma homenagem ao Noel. E a famosíssima cantora que veio antes encheu tanto o saco, fez tanta exigência, que eu cantei com o nome dela "Ai que mulher indigesta, indigesta merece um tijolo na testa"."

3. I WANT TO HOLD YOUR HAND - The Beatles.

"Uma relação de amor e ódio. Detestava o iê-iê-iê dos Beatles até que um dia me peguei cantando essa, feliz da vida, com o Cesar Camargo Mariano no piano."

4. ÚLTIMO DESEJO - Noel Rosa.

"Como na letra, conheci a grande paixão, o estrago geral da minha juventude, numa festa de São João. Aí ela me mandou embora porque eu não gostava de Pobre Menina, de Leno e Lillian."

5. PLUS FORT QUE NOUS- Nicole Croisille e Pierre Barouh.

"Fui assistir ao filme Um Homem e Uma Mulher, tentando voltar com a tal garota. Quando chegou na hora dessa música, tentei segurar a mão dela. Era um momento bonito do filme. Ela tirou a mão. Tentei umas quatro vezes e nada. Aí comecei a chorar. Voltei ao cinema e assisti ao filme sozinho mais de sete vezes."

6. STAR WARS THEME- John Williams.

"Por anos, este era o fundo musical da minha secretária eletrônica. No final da mensagem, eu dizia, com uma voz de robô: "Deixe o seu recado pois esta secretária não falha, não falha, não falha,.." Fiquei famoso no Rio de Janeiro por causa deste recado."

7. NEW YORK, NEW YORK - Frank Sinatra.

"Estava em uma boate, a fim de uma moça, mas não tinha coragem para beijá-la. Aí entrou esta música e ela me tascou um beijo. Estamos juntos até hoje."