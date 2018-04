Ivan Lessa: Uma explosão de livros

Quinta-feira, 1º de outubro. Outono. Cai folha, sai livro. Pouca folha. Muito livro. Mas muito livro mesmo. Nesse dia chegarão às livrarias de todo o Reino Unido nada mais nada menos que 800 títulos novos.

Evento que dá para figurar em outro livro, o Guinness de Recordes. Sim, sabemos todos, ainda faltam 3 meses para o Natal, quando dá briga de foice entre editores disputando o leitorado. Aqui, como em vários outros países, livro é o melhor presente, e não mero slogan. Lê-se. Onde houver visão e tudo que der pé.

São publicados na Grã-Bretanha 200 mil títulos novos por ano. Valendo livro colegial e científico. É muito livro. Vivo repetindo esses dados porque venho de um país com 190 milhões de habitantes e virou bordão popular dizer que "brasileiro não lê".

Brasileiro é bom de bola também virou bordão e nem por isso deixa de ser verdade. Nós lemos muito menos do que sugerem a existência de festa literária anual em Paraty ou as diversas promoções calibradas a palestras, noites de autógrafos e batida de coco. Falamos muito, escrevemos pouco, lemos nada.

Aqueles dados que irritam os que vivem nos arredores tristes da alfabetização: Buenos Aires tem mais livrarias que todo o Brasil. Lisboa, idem. Tegucigalpa, estou por fora. Segundo a Associação Nacional de Livrarias (ANL), há pouco menos de 3 mil livrarias em todo nosso território. Não é nada. Perde longe para o número de bocas de fumo e "nivers" com presença maciça de socialites.

Voltando ao que interessa. A Super-quinta-feira de 1º. de outubro. Oitocentos títulos. Três vezes o número normal, habitual. Sem dúvida, besteira que não acaba mais. Se alguém aí acha que biografia de jogador de críquete, disc-jóquei e de roqueiro, feito o Ozzy Osbourne (drogas que eu tomei, a mulher com quem eu vivo e animais de pequeno porte que eu degluti, esses os pontos principais do tomo), se alguém acha, dizia e repito eu, que muitos dos 800 não constituem livro, enganou-se redonda, quadrada e paralelepipedamente. Livro é livro. Não precisa ser Louis Courignant, Douglas R. Millhouse ou Anselmo Javier Puertas, para citar apenas três escritores inexistentes. Um livro é um livro é um livro, conforme sentenciou Gertrude para Alice.

Aqui na terra que já foi de Salman Rushdie (se mandou) e Martin Amis (meio sobre o cidadão americano), enfileirou palavra após palavra, fez um mínimo de sentido (às vezes nem isso) e tendo mais de 100 páginas, não tem por onde: é livro. The book is on the table, conforme dizem nossos literatos e leitores, reunidos em palco e auditório, e que deixaram ligeiramente de ser monolíngues, com ou sem hífen, há mais de 10 anos.

Confesso que, no super-dia oitocentão, não participarei dos festejos. Dos títulos todos, e eu examinei a lista completa, só um me interessa e esse só me virá às mãos ávidas no Natal: o último da trilogia "Milênio" do esplêndido escritor sueco de livros policiais, Stieg Larsson, morto em 2004, aos 50 anos, e o segundo maior escritor de best-sellers do mundo, só perdendo para o afegão-americano Khaled Hosseini. Sim, sim, vendem mais que aquela senhora do Harry Potter.

Como? Acham que estou inventando coisas? Aos livros, camaradas, aos livros. Aos livros, que eles contam. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.