Ivan Lessa: Na senda vestibular do crime

Na semana passada, foi divulgada a notícia de que os chefões da Yakuza, a organização japonesa que zela pelos interesses do crime organizado, passaram a instituir um sistema de exames para todos aqueles que desejam fazer uma carreira na profissão que escolheram.

Desconhece-se se a Máfia já seguia ou passou recentemente a seguir uma remodelação acadêmica nos mesmos moldes. Isso é válido tanto para a Máfia norte-americana quanto sua equivalente italiana, a bem dizer, a matriz da sistematização de ações coletivas condenáveis pela Justiça, que, como sabemos, é cega.

Alguns dos quesitos que os japoneses da Yakuza passaram a exigir de seus aspirantes acabaram por vazar e foram publicados em alguns jornais europeus. Conseguimos, num esforço de reportagem virtual, colher algumas das perguntas feitas.

. O que sai mais caro: quebrar o braço de alguém ou infligir-lhe fratura pélvica?

. O descarregamento de lixo industrial é ilegal. Explique em menos de 450 palavras por que devemos continuar na empreitada apesar de tudo.

. Enumere alguns golpes nas instituições bancárias que as leis japonesas não condenam. Sublinhe-se que assassinar o gerente de um banco NÃO consta da lista.

. Um lutador de sumo decadente, alcoólatra e meio bobo, encontra-se sob a sua proteção e conta com seu patrocínio. Dentro de 10 dias, ele deverá enfrentar o campeão dos campeões desta modalidade desportiva. Diga quem irá vencer a contenda.

. Sob que circunstâncias você daria a seu superior imediato em nossa organização o seu próprio dedinho mínimo numa pequena caixa laqueada?

***

Segundo consta, a inovação de nossos irmãos nipônicos deverá em breve, ouço dizer, chegar às margens brasileiras. Especificamente às margens do Rio de Janeiro. Ainda mais especificamente, subindo os morros onde se encontram as favelas mais perigosas da cidade.

Assim como as "fashion weeks" (assim mesmo) chegaram às nossas terras, a inovação está sendo estudada pelas devidas organizações também chamadas de "crime organizado", ou, como eles preferem se apodar, "Os Traficantes", que, acompanhando a marcha progressista do país em seus vários programas oficiais ("Fome Zero", "Bolsa Família", "Primeiro Emprego", "Brasil Sem Homofobia etc.), pretende, muito em breve, instituir programa próprio já batizado como "Bandido Bom é Bandido Vivo".

À guisa de sugestão, conforme se diz nesses meios, seguem algumas possíveis questões para as provas.

. Qual a melhor arma para se enfrentar os "homi": caça francês, navalha Wilkinson ou Taurus cano longo calibre 38?

. O pré-sal age melhor injetado, cheirado ou sob a forma de supositório?

. Explique em menos de 500 palavras porque o crime compensa.

. Dê o nome de cinco autoridades que nos ajudam nessa compensação.

. Esboce um plano para o sequestro de um submarino nuclear com tecnologia francesa.

. Você tem diante de si um casal de turistas americanos, um garotão armado de prancha de surf e 3 componentes de uma banda funk. Responda quem deve ser eliminado primeiro e porquê.

. Quantas vezes você já viu Cidade de Deus?

. Em que hora do filme você mais chora?

. Você tem em seu poder 1 quilo de cocaína com um grau de pureza beirando os 90%. Especifique o melhor ingrediente a ser empregado em sua malhação: bicarbonato de sódio, leite em pó, salitre, arsênico ou farinha de milho?

. Dê ao menos uma origem etimológica da expressão "malhação".

. Segundo a reforma ortográfica, "filhos da p..." passa a ser escrito com ou sem hífen?